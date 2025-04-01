В Китае презентовали уникальную супергибридную систему для тяжелых грузовиков

08:20 2025-04-01
В Китае презентовали уникальную супергибридную систему для тяжелых грузовиков

Ее мощность составляет более 1000 л.с., мотор рассчитан на 1,8 млн километров, а расход топлива на 3-4 л меньше, чем у аналогов.

Запуск супергибридной системы Great Wall Heavy Truck Hi4-G, созданной для тяжелых грузовиков, презентовали в Китае.

Данная технология ориентирована на надежность, экономию топлива и умные решения. Система включает дизельный двигатель Cummins объёмом 13 л и 2 электромотора, гарантирующих общую мощность более 1000 л.с..

Оптимальная архитектура с независимым управлением двигателями упрощает адаптацию к разным условиям эксплуатации, в том числе трассы, горные подъемы, работу с полной нагрузкой.

Тесты на основе 5 млн километров реальных поездок показали, что расход топлива грузовиков с Hi4-G на обычных шоссе ниже на 3-4 литра, нежели у традиционных дизельных аналогов и составляет всего 19,9 л/100 км при экспресс-перевозках.

В сложных условиях экономия достигает 30 процентов, на смешанных трассах - от 15 до 25 процентов. Сертификационные тесты показали расход 29,7 л/100 км - это на 17 процентов лучше национального стандарта (35,8 л/100 км).

Супергибридная система Hi4-G имеет оригинальную 8-ступенчатую интеллектуальную гибридную трансмиссию для большегрузных автомобилей, которая разработана силами Great Wall. Система повышает эффективность отклика мощности на 20 процентов.

Технология включает и интеллектуальную систему управления, способную в реальном времени анализировать нагрузку и условия движения, переключаясь между десятью режимами работы.

Срок службы более 1 миллиона километров обеспечивает батарея высокой емкости с поддержкой быстрой зарядки, а двигатель рассчитан на 1,8 миллиона километров.

Интервал замены масла возрос до 200 000 километров, долговечность сцепления и тормозов в 2 раза. Все это снижает расходы на обслуживание.

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