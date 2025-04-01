Ученые установили возраст озера Байкал и всех шокировали

08:33 2025-04-01
Ученые установили возраст озера Байкал и всех шокировали

Чтобы определить возраст возраст осадков и скорости накопления их на дне водоема, эксперты используют сейсмические данные и изотопное датирование.

Расположенный в юго-восточной части Сибири Байкал является старейшим из озер Земли. Его возраст достигает 25 миллионов лет.

Второе по древности - озеро Иссык-Куль в Киргизии, которое появилось примерно 20 миллионов лет назад.

Кроме того, Байкал считают также глубочайшим из озер планеты (она достигает 1600 метров). 

Байкал был образован разломом, полученным при расхождении континентальных плит, что и позволяет водоему существовать миллионы лет.

К слову, озеро обладает большим уровнем биологического разнообразия, а изучение Байкала позволяет исследователям понять процессы видообразования и эволюции в уникальной экосистеме, которая сохранялась на протяжении столь долгого времени.

Инга Райтова
11:44

Инга Райтова

В Москве автомобиль упал с 4-го этажа парковки и после приземления загорелся
В Москве автомобиль упал с 4-го этажа парковки и после приземления загорелся Видео чрезвычайного происшествия на западе российской столицы стало вирусным в Сети.
Инга Райтова
11:36

Инга Райтова

Соитиро Хонду не взяли на работу в Toyota, а он создал свою компанию и преуспел
Соитиро Хонду не взяли на работу в Toyota, а он создал свою компанию и преуспел Видение и наследие изобретателя и инженера продолжают формировать современную автопромышленность и вдохновлять предпринимателей по всему миру.
Инга Райтова
10:26

Инга Райтова

Чешский министр планировал на новый сайт миллионы долларов, а программисты ему показали, как считать деньги
Чешский министр планировал на новый сайт миллионы долларов, а программисты ему показали, как считать деньги 60 программистов бесплатно создали сайт, на который Минтранс страны объявил тендер на 16 млн долларов, глава ведомства в итоге подал в отставку.
Инга Райтова
10:07

Инга Райтова

Отправляясь в магазин, Шакил О’Нил всегда делает подарки незнакомцам
Отправляясь в магазин, Шакил О’Нил всегда делает подарки незнакомцам Американский баскетболист и комментатор заявил, что родители его были небогаты, но с детства научили делиться с другими.
Инга Райтова
10:01

Инга Райтова

Бездомный американец решил баллотироваться в мэры Сиэтла
Бездомный американец решил баллотироваться в мэры Сиэтла Необычный кандидат обещает своему электорату решить вопросы доступа бездомных к здравоохранению и помочь с жильем.
Инга Райтова
09:27

Инга Райтова

Почему телохранитель Джеки Чан был уволен после 30-ти лет верной службы
Почему телохранитель Джеки Чан был уволен после 30-ти лет верной службы Как оказалось, в этой истории была замешана женщина, жена звезды Голливуда Джоан Линь.
Новости СМИ2