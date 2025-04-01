Ученые установили возраст озера Байкал и всех шокировали

Расположенный в юго-восточной части Сибири Байкал является старейшим из озер Земли. Его возраст достигает 25 миллионов лет.
Второе по древности - озеро Иссык-Куль в Киргизии, которое появилось примерно 20 миллионов лет назад.
Кроме того, Байкал считают также глубочайшим из озер планеты (она достигает 1600 метров).
Байкал был образован разломом, полученным при расхождении континентальных плит, что и позволяет водоему существовать миллионы лет.
К слову, озеро обладает большим уровнем биологического разнообразия, а изучение Байкала позволяет исследователям понять процессы видообразования и эволюции в уникальной экосистеме, которая сохранялась на протяжении столь долгого времени.