Студент стал рекордсменом в России, заработав стипендию более тысячи долларов

Как выяснили журналисты, Татаринов еще в школьные годы был одним из самых активных участников олимпиад разного уровня.

Участие и победа во Всесибирской олимпиаде школьников гарантировала ему одну из самых знаковых стипендий в РФ - имени Г. И. Невельского. Ее размер составляет более 550 долларов в эквиваленте.

Плюс к этому студент получает стипендию КамГу за блестящие результаты ЕГЭ - 232 доллара в эквиваленте и столько же от губернатора Камчатского края. Кроме того, у Татаринова есть повышенная академическая стипендия в размере 140 долларов.

Сам отличник признается, что даже не рассчитывал на такие деньги. И отметил, что все эти стипендии нужно постоянно подтверждать хорошей учебой, участием в олимпиадах и активной жизненной позицией.

Все это важно и для саморазвития, и для последующего поиска своего места в жизни.

По словам Евгения, большую часть своей стипендии он откладывает. Пока еще не знает, на какие цели, но уверен, что они обязательно найдутся.