В Австрии полиция арестовала Bugatti Chiron, ехавшего со скоростью 72 км/ч

09:15 2025-04-01
В Австрии полиция арестовала Bugatti Chiron, ехавшего со скоростью 72 км/ч

Гиперкар стоимостью более 3 миллионов долларов может быть продан с аукциона, а его водителя лишили прав на месте.

Вugatti Chiron арестовала полиция Австрии за превышение скорости. Гиперкар ехал по улице Рингштрассе в Вене со скоростью 72 км/ч, тогда как по законам страны она не должна была быть выше 60 км/ч.

Машину забрал эвакуатор и доставил на штрафстоянку.

Водитель пытался избежать ответственности, заявив, будто автомобиль ему не принадлежит. Но в Австрии данный факт имеет значение лишь в случае конфискации транспорта с его последующей реализацией на торгах.

Пока мужчина отделался штрафстоянкой и лишением прав. Чем дело завершится в итоге, покажет время. 

К слову, в Австрии штрафы по европейским меркам еще не самые высокие: за превышение скорости максимальный тариф предполагает 2180 евро.

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