Почему телохранитель Джеки Чан был уволен после 30-ти лет верной службы

09:27 2025-04-01
Почему телохранитель Джеки Чан был уволен после 30-ти лет верной службы

Как оказалось, в этой истории была замешана женщина, жена звезды Голливуда Джоан Линь.

Телохранитель Джеки Чана по имени Кен Ло работал на мировую звезду экрана него тридцать лет, но был неожиданно уволен.

Актер познакомился с Ли в баре Гонконга еще в восьмидесятых и лично пригласил его в свои телохранители. Кен Ло занимался боевыми искусствами еще с детства и выиграл семь чемпионатов по муай-тай в Гонконге, потому Джеки знал, кому можно доверить свою безопасность.

И не ошибся: Ло однажды спас его от шести головорезов, которые преследовали Чана. А тот в ответ снял телохранителя в эпизодах разных фильмов.

Но в 2009 году Ло потерял свое место в охране Джеки Чана. А все потому, что жена артиста Джоан Линь решила оптимизировать расходы. И решила, что Ло уже в возрасте, хотя зарплата у него выше, чем у других охранников.

Узнав об увольнении своего друга, Джеки Чан был в гневе, но с женой решил не ссориться. Он извинился перед Ло, и тот все понял и принял его извинения. Они и по сей день остаются друзьями, и экс-телохранитель все так же снимается в киноэпизодах. 

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