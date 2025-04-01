Почему телохранитель Джеки Чан был уволен после 30-ти лет верной службы

Телохранитель Джеки Чана по имени Кен Ло работал на мировую звезду экрана него тридцать лет, но был неожиданно уволен.



Актер познакомился с Ли в баре Гонконга еще в восьмидесятых и лично пригласил его в свои телохранители. Кен Ло занимался боевыми искусствами еще с детства и выиграл семь чемпионатов по муай-тай в Гонконге, потому Джеки знал, кому можно доверить свою безопасность.

И не ошибся: Ло однажды спас его от шести головорезов, которые преследовали Чана. А тот в ответ снял телохранителя в эпизодах разных фильмов.

Но в 2009 году Ло потерял свое место в охране Джеки Чана. А все потому, что жена артиста Джоан Линь решила оптимизировать расходы. И решила, что Ло уже в возрасте, хотя зарплата у него выше, чем у других охранников.

Узнав об увольнении своего друга, Джеки Чан был в гневе, но с женой решил не ссориться. Он извинился перед Ло, и тот все понял и принял его извинения. Они и по сей день остаются друзьями, и экс-телохранитель все так же снимается в киноэпизодах.