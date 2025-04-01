Отправляясь в магазин, Шакил О’Нил всегда делает подарки незнакомцам

Легендарный баскетболист из США Шакил О’Нил признался, что всякий раз при походе в магазин он покупает подарки случайным людям.

Не так давно спортсмен зашел в супермаркет Walmart купить продуктов. И там случайно увидел мальчика. Шакил спросил у ребенка, есть ли у него велосипед.

Когда мальчик ответил, что нет, Шакил купил велик и подарил.

Ранее Шакил подарил детям из бедных семей по 1000 консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch. Почему он это делает?

Баскетболист рассказал, что его отец был инструктором по строевой подготовке, мать обычной работящей женщиной.

"У них было немного денег, но они учили меня тому, что важно делиться и помогать людям, которые в этом нуждаются. Когда я передавал подарки детям, они плакали от счастья. Именно ради этого все и затеял", - поделился тогда Шакил.