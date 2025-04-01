Чешский министр планировал на новый сайт миллионы долларов, а программисты ему показали, как считать деньги

10:26 2025-04-01
Чешский министр планировал на новый сайт миллионы долларов, а программисты ему показали, как считать деньги

60 программистов бесплатно создали сайт, на который Минтранс страны объявил тендер на 16 млн долларов, глава ведомства в итоге подал в отставку.

Заказ на 400 миллионов чешских крон (16 млн долларов) включал разработку интернет-магазина, а также двух приложений для iOS и Android. Подрядчика власти Чехии нашли без открытого конкурса.

В связи с этим конкурсом поведение министра транспорта Владимира Кремлика раззадорило чешское IT-сообщество. И особенно - создателя компании Actum Digital Томаша Вондрачека, заявившего, что бюджетные деньги тратятся впустую.

Он решил показать государству, что желание потратить миллионы евро на интернет-магазин с электронными разрешениями проезда по автомагистралям нелепо и бессмысленно.

Кроме того, руководителя компании смутило, что тендер проводился так поспешно, и в итоге смогли откликнуться лишь 2 фирмы, одна из которых и запросила данную сумму.

Вондрачек заявил, что задачу тендера можно решить за выходные, причем бесплатно. И призвал программистов это доказать.

В итоге в пятницу вечером в офисе Вондрачека собрались 60 человек, которые и занялись этой работой.

К 1вечеру воскресенья проект был готов. 

Вондрачек теперь празднует победу. Он отметил, что скоростная разработка сайта с приложением - прецедент, который заставит власти Чехии задуматься, на что тратятся средства налогоплательщиков.

Министр транспорта Чехии после этого был вынужден покинуть свой пост. 

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