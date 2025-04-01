Соитиро Хонду не взяли на работу в Toyota, а он создал свою компанию и преуспел

История японца Соитиро Хонда подтверждает, что неудача может стать трамплином к будущему успеху.

Он родился в 1906-м году в небогатой семье и рано обнаружил в себе тягу к механике. Но, когда пришёл на собеседование в компанию Toyota, чтобы получить там работу, ему отказали, заявив, что Соитиро им не подходит, потому что профнепригоден.

Но Хонда не сдался и надумал основать свою компанию, которая будет не хуже Toyota. Так родилась новая компания Honda, которая на самом деле стала конкурентом для Toyota.

Ее основатель изначально почти не спал по ночам, работая над своим детищем. И своими руками построил не простой, а гоночный автомобиль. Более того - сам же принял участие в гонках и в 19 лет завоевал Гран-при всеяпонской «Chairman’s Trophy» в 1925 году.

Позже его компания стала выпускать велосипеды и мотоциклы, которые снискали мировую славу и завоевали мировой рынок.

А в 1948 году перерегистрировал фирму с названием "Honda Motor Company", заложив строительство нового завода.