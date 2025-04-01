Во время похорон сына родители узнали, что он жив и находится в больнице

Вскоре родителям Понгсафака сообщили, что юноша не выжил, и выдали его тело для погребения.

Лицо покойного было сильно повреждено, что затрудняло идентификацию, плюс родители заметили, что на сыне как будто чужая одежда, но не придали этому значения.

Правда вскрылась на третий день похорон, причём благодаря маме и папе друга Понгсафака, который попал вместе с ним в аварию.

Навещая сына, лежавшего в больнице в бессознательном состоянии, эти родители обратили внимание на то, что у пациента не проколото ухо, хотя у их отпрыска оно было проколото.

Так и выяснилось, что погиб на самом деле приятель (его-то по ошибке и хоронили под именем Понгсафака), а сам Понгсафак был жив и находился в клинике.

Более того, его состояние в значительной степени улучшилось.

Главы больницы объяснили, что оба юноши попали к ним без каких-либо документов, что затруднило установление их личностей.

Обеим семьям были принесены извинения, но все с пониманием отнеслись к произошедшему и заявили, что не намерены подавать на клинику в суд.