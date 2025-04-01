Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников

в тот день одна из четырёхлетних учениц начала угощать одноклассников каким-то белым порошком, расфасованным в пакетики.
Дети думали, что это сладости, и с энтузиазмом их пробовали, но вкус их разочаровал.
Неудивительно, ведь в пакетиках был кокаин.
После того, как ученики стали жаловаться преподавательнице на десерт с «неприятным вкусом», она выяснила, что щедрая девочка, раздававшая кокаин, взяла его у своего папы.
В итоге полиция начала расследование в отношении папы и дяди школьницы.
При обыске в их доме обнаружилось ещё около 300 таких пакетиков, плюс и другие наркотические вещества.