Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников

в тот день одна из четырёхлетних учениц начала угощать одноклассников каким-то белым порошком, расфасованным в пакетики.

Дети думали, что это сладости, и с энтузиазмом их пробовали, но вкус их разочаровал.

Неудивительно, ведь в пакетиках был кокаин.

После того, как ученики стали жаловаться преподавательнице на десерт с «неприятным вкусом», она выяснила, что щедрая девочка, раздававшая кокаин, взяла его у своего папы.

В итоге полиция начала расследование в отношении папы и дяди школьницы.

При обыске в их доме обнаружилось ещё около 300 таких пакетиков, плюс и другие наркотические вещества.