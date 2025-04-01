Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников

17:24 2025-04-01
Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников

Учительница начальной школы в Рио-де-Жанейро (Бразилия) вызвала полицию после жалоб нескольких учеников.

в тот день одна из четырёхлетних учениц начала угощать одноклассников каким-то белым порошком, расфасованным в пакетики.

Дети думали, что это сладости, и с энтузиазмом их пробовали, но вкус их разочаровал.

Неудивительно, ведь в пакетиках был кокаин.

После того, как ученики стали жаловаться преподавательнице на десерт с «неприятным вкусом», она выяснила, что щедрая девочка, раздававшая кокаин, взяла его у своего папы.

девочка угостила одноклассников

В итоге полиция начала расследование в отношении папы и дяди школьницы.

При обыске в их доме обнаружилось ещё около 300 таких пакетиков, плюс и другие наркотические вещества.

admin
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