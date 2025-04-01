Обезьяны выгнали отдыхавшего мужчину из бассейна в отеле Тайланда

17:36 2025-04-01
Обезьяны выгнали отдыхавшего мужчину из бассейна в отеле Тайланда

Кейн Смит отдыхал в Таиланде и считал своё времяпрепровождение прекрасным сном, но в какой-то момент всё обернулось тем, что мужчина назвал ночным кошмаром.

Турист из Великобритании нежился в бассейне, когда заметил, что к нему приближается обезьяна.

Ему бы сразу удалиться, но Кейн решил, что одна обезьяна — это не так уж страшно.

Через минуту купавшегося мужчину окружит целая стая диких животных.

Чуть позже напугавшийся турист рассказал, что это был самый ужасный момент в его жизни — обезьяны просто бежали и бежали из близлежащего леса и располагались возле бассейна.

обезьяны и мужчина в бассейне

Естественно, Кейн выпрыгнул из воды и с максимальной поспешностью устремился к зданию отеля, где и укрылся от животных.

admin
17:41
Двое пьяных юношей прилюдно помочились в еду в ресторане Китая и выложили в интернет
Двое пьяных юношей прилюдно помочились в еду в ресторане Китая и выложили в интернет Юноши не придумали ничего более «умного», чем по очереди влезть на стол и помочиться в жаровню с горячей едой. Кроме того, «шутники» сняли своё деяние на видео и выложили видеоролик в интернет.
admin
17:27
Начальник полиции в США испражнялся на столы и подсыпал подчинённым виагру в кофе
Начальник полиции в США испражнялся на столы и подсыпал подчинённым виагру в кофе В отношении Роберта Фарли, начальника полиции Северного Бергена (Нью-Джерси, США), началось служебное расследование.
admin
17:24
Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников
Четырёхлетняя девочка принесла в школу наркотики и принялась угощать ими своих одноклассников Учительница начальной школы в Рио-де-Жанейро (Бразилия) вызвала полицию после жалоб нескольких учеников.
admin
17:21
Во время похорон сына родители узнали, что он жив и находится в больнице
Во время похорон сына родители узнали, что он жив и находится в больнице Понгсафак, 17-летний житель Пхатталунга (Таиланд), ехал с приятелем на мотоцикле и попал в аварию.
admin
17:17
Невеста, которую жених привёл знакомиться с родственниками, оказалась мужчиной
Невеста, которую жених привёл знакомиться с родственниками, оказалась мужчиной Майя Сюхада Росли, рассказавшая эту странную историю в интернете, рассказала, что всё началось в тот момент, когда её брат познакомился в интернете с девушкой.
Новости СМИ2