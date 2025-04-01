Обезьяны выгнали отдыхавшего мужчину из бассейна в отеле Тайланда

Турист из Великобритании нежился в бассейне, когда заметил, что к нему приближается обезьяна.

Ему бы сразу удалиться, но Кейн решил, что одна обезьяна — это не так уж страшно.

Через минуту купавшегося мужчину окружит целая стая диких животных.

Чуть позже напугавшийся турист рассказал, что это был самый ужасный момент в его жизни — обезьяны просто бежали и бежали из близлежащего леса и располагались возле бассейна.

Естественно, Кейн выпрыгнул из воды и с максимальной поспешностью устремился к зданию отеля, где и укрылся от животных.