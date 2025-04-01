Рыбак, спасённый после 95 дней в море, рассказал, что питался тараканами, рыбой, птицами и черепашьей кровью

Рыбак из Перу не мог предвидеть, что мотор его лодки неожиданно сломается, и запаса на 30 дней просто не хватит, ведь несчастный пробыл в море целых 95 дней.

Ожидая, пока его найдут и спасут, мужчина питался рыбой, тараканами (живущими на борту), а также охотился на птиц.

Когда ночью птицы прилетали и засыпали на крыше его судна, Максимо подкрадывался к ним и бил дубинкой.

Мужчина признался, что птичек было жалко, но выживание прежде всего. Кроме того, мужчина ловил черепах, причём ради их крови — чтобы ему было что пить.

Но мучения кончились, и 95 дней спустя бедолагу заметили с вертолёта, после чего до него добралась и спасательная лодка.

Вспоминая произошедшее, Максимо уверен, что ему нужно благодарить за спасение бога.

Он подолгу молился, держа в мыслях свою семью и прося бога сделать так, чтобы он вновь смог увидеть своих любимых родственников.