Грейси Бон мечтала провести прекрасный день в парке развлечений «Disneyland», но вместо этого испытала смущение

Некоторые обнаглели настолько, что даже фотографировали Грейси, после чего она начала себя чувствовать как животное в зоопарке.

Грейси постаралась не поддаваться негативным эмоциям, но всё равно несколько возмущена.

На дворе 2025-й год — неужели люди не понимают, что все тела выглядят по-разному? И да — есть тела больших размеров.

Комментаторы в интернете в основном посоветовали модели не обращать ни на кого внимания.

Но нашлись и люди, которые заявили, что тело девушки не просто большое, но и выглядит довольно неестественно. Именно поэтому все и пялились.