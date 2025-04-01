Грейси Бон мечтала провести прекрасный день в парке развлечений «Disneyland», но вместо этого испытала смущение

18:35 2025-04-01
Грейси Бон мечтала провести прекрасный день в парке развлечений «Disneyland», но вместо этого испытала смущение

Уроженка Панамы — плюс-сайз модель, которая не могла не заметить, что остальные посетители парка без зазрения совести таращились на неё.

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Некоторые обнаглели настолько, что даже фотографировали Грейси, после чего она начала себя чувствовать как животное в зоопарке.

Грейси постаралась не поддаваться негативным эмоциям, но всё равно несколько возмущена.

На дворе 2025-й год — неужели люди не понимают, что все тела выглядят по-разному? И да — есть тела больших размеров.

Комментаторы в интернете в основном посоветовали модели не обращать ни на кого внимания.

Но нашлись и люди, которые заявили, что тело девушки не просто большое, но и выглядит довольно неестественно. Именно поэтому все и пялились.

admin
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