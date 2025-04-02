Мужчина в Бангкоке в момент землетрясения перепрыгнул через разваливающийся мост, чтобы спасти жену и ребенка

15:38 2025-04-02
Мужчина в Бангкоке в момент землетрясения перепрыгнул через разваливающийся мост, чтобы спасти жену и ребенка

В момент, когда вокруг рушились мосты и дома, жена Квона и их маленький ребенок, как он считал, находились в кондоминиуме на 30-м этаже соседнего дома.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме стало сильнейшим потрясением и болью в том числе и для Таиланда, где тоже обрушились мосты и здания.

А еще - стало испытанием на прочность для многих жителей и гостей этих стран, оказавшихся там в трагический момент.

В частности, история корейца в Бангкоке стала популярной после того, как в Сети появилось видео, где мужчина прыгает через Небесный пост, чтобы добраться до своей семьи.

Квон Ен Чжун тренировался на 52-м этаже одной из высоток, когда произошло землетрясение.

На видео, распространенных в Интернете, видно, как высотный кондоминиум Квона покачнулся во время землетрясения. 

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Пытаясь добраться до них, кореец перепрыгнул через Небесный мост тогда, когда тот полностью отделился от соседнего дома.

Оказавшись на другом конце улицы, Квон узнал, что его семья эвакуирована, и сразу спустился более, чем на 40 лестничных пролетов.

Позже мужчина признался, что он никогда не сталкивался с подобным землетрясением в Южной Корее.

“В то время я просто беспокоился о своем ребенке и жене”.

Он признался, что слышал громкий хлопок сразу после того, как перепрыгнул через мост, но не придал этому значения и продолжал бежать без оглядки.

В настоящее время он проходит курс физиотерапии.

К счастью, Квон отделался лишь незначительными ушибами на руках. Сейчас он, его жена и ребенок живут с родителями.

“Теперь я не решусь жить в высотном кондоминиуме. Мне очень страшно”, - написал мужчина в подписи к видео. 

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