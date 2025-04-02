Мужчина в Бангкоке в момент землетрясения перепрыгнул через разваливающийся мост, чтобы спасти жену и ребенка

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме стало сильнейшим потрясением и болью в том числе и для Таиланда, где тоже обрушились мосты и здания.

А еще - стало испытанием на прочность для многих жителей и гостей этих стран, оказавшихся там в трагический момент.

В частности, история корейца в Бангкоке стала популярной после того, как в Сети появилось видео, где мужчина прыгает через Небесный пост, чтобы добраться до своей семьи.

Квон Ен Чжун тренировался на 52-м этаже одной из высоток, когда произошло землетрясение.

На видео, распространенных в Интернете, видно, как высотный кондоминиум Квона покачнулся во время землетрясения.