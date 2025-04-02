Мужчина в Бангкоке в момент землетрясения перепрыгнул через разваливающийся мост, чтобы спасти жену и ребенка

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме стало сильнейшим потрясением и болью в том числе и для Таиланда, где тоже обрушились мосты и здания.
А еще - стало испытанием на прочность для многих жителей и гостей этих стран, оказавшихся там в трагический момент.
В частности, история корейца в Бангкоке стала популярной после того, как в Сети появилось видео, где мужчина прыгает через Небесный пост, чтобы добраться до своей семьи.
Квон Ен Чжун тренировался на 52-м этаже одной из высоток, когда произошло землетрясение.
На видео, распространенных в Интернете, видно, как высотный кондоминиум Квона покачнулся во время землетрясения.
Пытаясь добраться до них, кореец перепрыгнул через Небесный мост тогда, когда тот полностью отделился от соседнего дома.
Оказавшись на другом конце улицы, Квон узнал, что его семья эвакуирована, и сразу спустился более, чем на 40 лестничных пролетов.
Позже мужчина признался, что он никогда не сталкивался с подобным землетрясением в Южной Корее.
“В то время я просто беспокоился о своем ребенке и жене”.
Он признался, что слышал громкий хлопок сразу после того, как перепрыгнул через мост, но не придал этому значения и продолжал бежать без оглядки.
В настоящее время он проходит курс физиотерапии.
К счастью, Квон отделался лишь незначительными ушибами на руках. Сейчас он, его жена и ребенок живут с родителями.
“Теперь я не решусь жить в высотном кондоминиуме. Мне очень страшно”, - написал мужчина в подписи к видео.