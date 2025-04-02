Эшли Сент-Клер, экс-избранница Илона Маска, обвинила миллиардера в том, что тот отнял алименты у их ребенка

53-летний Илон Маск опроверг заявления Сент-Клер, будто он "финансово отомстил" их 6-месячному сыну, которого они делят.

По словам миллиардера, "несмотря на то, что он не был уверен", что это его ребенок, алименты на содержание ребенка Эшли Сент-Клер он платил.

Маск заявил, что он дал Эшли 2,5 миллиона долларов и посылает ей по 500 тысяч долларов в год. Сент-Клер ответил молниеносно ответила на твит Маска, заявив, что тот “отказался” проходить тест на отцовство.

"Илон, мы просили тебя подтвердить отцовство с помощью теста еще до рождения нашего ребенка (которого ты назвал). И ты посылал деньги не мне, а своему ребенку. А потом забрал большую часть, чтобы сохранить контроль и наказать меня за непослушание”, - продолжила она.

И добавила, что на самом деле миллиардер "наказал своего сына”.

Всего у Илона Макса 14 детей, которых он воспитывает совместно с тремя другими женщинами.