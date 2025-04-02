Мощный БелАЗ: какой у него расход топлива и сколько стоит заправка на день работы

Самым мощным карьерным самосвалом сегодня считается такая машина от БелАЗа.

А во сколько обходится его содержание? Работает он на дизеле, который незаменим в работе таких машин в тяжелых условиях.

Самый грузоподъемный из них - БелАЗ-75710, он способен перевезти 450 тонн груза.

В движение его приводит пара мощных дизельных двигателей MTU Detroit Diesel 16V4000, каждый развивает по 2330 лошадиных сил.

Моторы, в свою очередь, питают две тяговые установки Siemens MMT500, которые обеспечивают движение четырех колесных электродвигателей 1TB3026-0G-03, каждый выдает по 1200 л.с.

Объем необходимого для работы этой машины топлива тоже впечатляет: содержимое двух баков достигает 5600 литров - по 2800 в каждом.

В среднем БелАЗ-75710 потребляет 340 литров дизельного топлива в час. то есть, полной заправки ему хватает на 15-17 часов работы.

Если перевести на деньги, то выльется в сумму, эквивалентную 4 тысячам долларов.

К этому можно прибавить еще и значительный объем технических жидкостей - 538 литров масла, 1800 литров гидравлической жидкости, 890 литров охлаждающей смеси.

Их расход тоже остается внушительным.