Личная драма Брижит Бардо: почему сын не хочет общаться со знаменитой мамой

Будучи знаменитостью, Брижит Бардо в 23 года на съёмках картины "Бабетта идёт на войну" познакомилась со своим сверстником, 23-летним Жаком Шаррье. Узнав, что беременна, актриса впала в такую истерику, что ей даже пришлось вызывать психиатров.

Звезда принялась искать врача, который мог сделать подпольный аборт, потому что во Франции они были запрещены. Однако на операцию никто не согласился даже за большие деньги.

Еще до рождения Бордо заявляла, что ненавидит ребёнка потому, что тот "уродовал её прекрасное тело ". Она сказала: "Сын - это опухоль, которая питалась мною. Я 9 месяцев носила это в себе! Какой кошмар!".

В январе 1960 года у нее родился сын Николя. Хотя на постановочных фото она выглядела любящей мамочкой, в жизни не хотела брать ребенка на руки.

После развода актриса отказалась воспитывать сына, и мальчик остался с отцом. Брижит вспомнила о сыне, когда мальчику исполнилось уже 12, но общение не задалось.

В следующий раз Бордо пыталась наладить контакт с парнем, когда тому было 18, и тоже бесполезно.

Тем не менее, жизнь Николя сложилась удачно. Он окончил экономический факультет Парижского университета и консерваторию. Выступал на подиумах у Пьера Кардена. А сегодня он - бизнесмен в сфере компьютерных технологий.

Сегодня Брижит Бардо, которой за 90, уверяет что у неё с сыном прекрасные отношения. Но 64-летний Николя говорит другое.

"Бордо по-прежнему не чает души только в своих собаках, морских котиках и иной живности. Пусть их и любит, а я люблю свою семью", - сказал он.