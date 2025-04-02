Аль Пачино трижды отказывался сниматься в «Адвокате дьявола» с Киану Ривз

18:46 2025-04-02
Аль Пачино трижды отказывался сниматься в «Адвокате дьявола» с Киану Ривз

Съемки в кинофильме девяностых «Адвокат дьявола» для звезды Голливуда стали знаковыми.

Но, как стало известно, Аль Пачино три раза отвечал отказом на предложение сыграть в этой ленте, где был задействован и Киану Ривз.

Когда Ривз узнал об этом, он согласился на более скромный гонорар, чтобы продюсеры могли заплатить запрошенную сумму старшему коллеге.

Узнав об этом, Аль Пачино этот же гонорар пожертвовал на благотворительность.

На экраны кинотеатров «Адвокат дьявола» вышел 17 октября 1997-го года.

В США эта собрала всего 60 миллионов долларов (при 57-миллионном бюджете) Но ее спас мировой прокат, который принес ещё 90 миллионов и позволил студии отбить затраты.

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