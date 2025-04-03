Сом — одна из самых загадочных и впечатляющих рыб пресных водоёмов

Сомы — древняя группа рыб, существующая уже около 80 миллионов лет.

В конце мелового периода они распространились почти по всему миру, за исключением Австралии, где, вероятно, появились позже — через морских предков.

Сегодня известно около 1200 разновидностей сомов, и их разнообразие поражает: от крошечных аквариумных сомиков до гигантов весом в 300 кг.

Большинство сомов — пресноводные хищники, но среди них встречаются и паразиты.

Например, в реках Амазонии обитает сомик ванделия, получивший прозвище «бразильский вампир».

Эта маленькая рыбка (не более 15 см в длину) заплывает в жабры других рыб, растопыривает колючие плавники и питается кровью своей жертвы.

Cреди морских разновидностей есть ядовитые угрехвостые сомы — их колючие лучи спинного и грудных плавников связаны с ядовитыми железами и могут нанести очень болезненную рану.

К счастью, в наших реках чаще всего встречаются два вида сомов: дальневосточный и обыкновенный (европейский).

Они не опасны для человека, хотя всякое говорят.

Сомы — мастера засадной охоты

У них слабое зрение, но это компенсируется другими чувствами:

Обоняние – сомы улавливают малейшие запахи, включая следы крови или слизи других рыб. Они могут определить не только наличие добычи, но и её вид, и даже физическое состояние.

Боковая линия – этот орган помогает сомам чувствовать колебания воды. Они способны обнаружить рыбу по её гидродинамическому следу даже спустя 10 секунд после того, как та проплывёт.

Слух – благодаря веберову аппарату (системе косточек, усиливающей звук) сомы слышат даже слабые шумы, например, движение раненой рыбы.

Вкус – у сомов более 100 000 вкусовых рецепторов, расположенных по всему телу, включая усы. Это помогает им находить пищу в мутной воде.

Сомы — хищники, но их рацион разнообразен. Они питаются рыбой, лягушками, раками, моллюсками, а иногда даже падалью.

Крупные особи могут нападать на водоплавающих птиц или мелких млекопитающих, оказавшихся в воде. Однако слухи о том, что сомы охотятся на людей, сильно преувеличены — документальных подтверждений этому нет.

Охотятся сомы преимущественно ночью, а днём прячутся в ямах, среди коряг или подмытых корней.

Иногда они используют хитрости: например, лежат на мелководье с открытой пастью, создавая водоворот, который затягивает мелкую рыбу, или шевелят усами, имитируя движение червей.

Обыкновенные сомы — настоящие долгожители

Некоторые особи доживают до 80 лет, а в исключительных случаях — и до 100.

Их размеры впечатляют: исторические свидетельства рассказывают о поимке сомов массой более 300 килограммов в XIX веке в Днепре, Днестре и Одере.

Широко известен рассказ о том, что в озере Иссык-Куль был пойман сом весом более 340 килограммов и длиной свыше 4 метров, однако официально такие размеры не подтверждены.

Сегодня сомы-гиганты встречаются редко. Современные рекордсмены достигают не более 2,5 метров в длину и 150 килограммов веса.

А вот за пределами Европы встречаются и более крупные виды.

Например, гигантский шильбовый сом, обитающий в реке Меконг, может вырастать до 3 метров при массе 300 килограммов.

Правда, долгожителем он не является — таких размеров рыба достигает всего за 10 лет жизни.

Мифы и реальность

Сомы окружены множеством мифов. Один из самых впечатляющих — японская легенда о соме Онамадзу, вызывающем землетрясения.

Согласно поверью, огромная рыба живёт под Японскими островами и сдерживается богом Такэмикадзути, который придавливает её гигантским камнем.

Когда бог ослабляет бдительность, Онамадзу начинает извиваться, заставляя землю содрогаться.

В славянской мифологии сома часто называют «чёртовым конём» и связывают с нечистой силой: якобы на нём ездит водяной, а сам он доставляет утопленников в подводное царство.

Но самый живучий миф — о сомах-людоедах, намеренно утаскивающих людей под воду.

Ещё в XVIII–XIX веках внутри пойманных рыб иногда находили человеческие останки, но неизвестно, стали ли эти люди жертвами сомов или рыбы просто поедали уже мёртвые тела.

Сегодня учёные сходятся во мнении, что сомы не представляют серьёзной угрозы для человека, хотя их размеры и сила действительно внушают уважение.