Ведомство Маска обнаружило тысячи кредитов, выданных компаниям, во главе которых стояли дети до 11 лет.

Возглавляемое миллиардером Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) продолжает работу над поисками неэффективных расходов администрации предыдущего президента страны.

В частности, ведомство установило, что в пандемию в США было выдано 5600 кредитов компаниям, которыми руководили дети в возрасте 11 лет, а то и младше.

Самому младшему "главе компании" было всего девять месяцев, уточнил Илон Маск. Он получил кредит на 100 тысяч долларов.

В целом Маск рассчитывает сократить госрасходы США на 2 триллиона долларов.