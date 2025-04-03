Ведомство Маска обнаружило тысячи кредитов, выданных компаниям, во главе которых стояли дети до 11 лет.

15:40 2025-04-03
Ведомство Маска обнаружило тысячи кредитов, выданных компаниям, во главе которых стояли дети до 11 лет.

Всего такого рода фирмы получили госкредитов кредитов в общей сумме 330 миллионов долларов.

Возглавляемое миллиардером Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) продолжает работу над поисками неэффективных расходов администрации предыдущего президента страны.

В частности, ведомство установило, что в пандемию в США было выдано 5600 кредитов компаниям, которыми руководили дети в возрасте 11 лет, а то и младше.

Самому младшему "главе компании" было всего девять месяцев, уточнил Илон Маск. Он получил кредит на 100 тысяч долларов.

В целом Маск рассчитывает сократить госрасходы США на 2 триллиона долларов.

Инга Райтова
19:03

Инга Райтова

Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город
Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город Шутник с другом сели в вертолет и, пролетая над горой, спустили прямиком в кратер вулкана 70 старых покрышек и подожгли, имитируя лаву.
Инга Райтова
18:27

Инга Райтова

Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку
Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку Он создал радар, с помощью которого полисмены зафиксировали превышение скорости автомобиля, на котором ехал ученый, и выписали штраф.
Инга Райтова
18:17

Инга Райтова

Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов
Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов Таким образом знаменитый американский актер поблагодарил близких ему людей за помощь и поддержку в трудные годы его жизни.
Инга Райтова
18:04

Инга Райтова

Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин
Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин Истории амбиций и новаторства показывают, что отказ может оказаться искрой для создания самых великих шедевров мира.
Инга Райтова
17:29

Инга Райтова

Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири
Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири Все они остаются заразными после долгой спячки, способны поразить амеб и являются самыми крупными из известных вирусов.
Инга Райтова
17:20

Инга Райтова

Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед
Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед Насекомые разведали дорогу к ближайшему заводу, где лакомились отходами конфет M&M в цветных оболочках.
Новости СМИ2