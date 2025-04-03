Жена Барри Уилмора рассказала, что астронавта НАСА утратил здоровье после 9-месячной «космической ловушки»

Жена астронавта НАСА Барри Уилмора рассказала общественности о самочувствии своего мужа после того, как тот волей судьбы вместе 8 запланированных дней провел в космосе 286 дней.

Уилмор вместе с коллегой Сунитой Уильямс вернулись на Землю неделю назад, проведя на МКС более девяти месяцев.

По словам американки, ее супруг после возвращения из космического плена очень изменился.

"По словам Барри, ему сейчас гравитация не по душе. И вы знаете, что у них нет выносливости, поэтому им надо немного отдохнуть и расслабится, так как они еще не окрепли", - отметила жена американского астронавта.

Медики уточняют, что долгое пребывание в условиях низкой гравитации наносит вред организму человека. У астронавта диагностировали значительную потерю мышечной массы и костной ткани, обнаружили и другие проблемы со здоровьем.

Учитывая Ульямс и Уилмор в космосе пробыли на три месяца дольше, нежели при выполнении стандартной миссии, время их выздоровления может оказаться особенно долгим.