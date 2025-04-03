Нобелевскому лауреату Нильсу Бору подарили дом, куда вмонтировали трубу с пивом

Нильс Хенрик Давид Бор - всемирно известный физик, представивший планетарную модель строения атома. За это он был удостоен Нобелевской премии.

Датский физик (1882-1961) обладал неординарным характером и прожил необычную жизнь, в которой было немало забавных фактов. Один из них связан с домом ученого.

На своей родине он был настолько уважаемым, что одна датская пивоваренная компания специально для него выстроила резиденцию под названием «Дом чести».

Дом находился недалеко от завода и, чтобы подчеркнуть свое признание Бору, руководство компании провело в дом физика трубопровод, по которому круглосуточно поставлялось свежее пиво.

Платить за это было не нужно - достаточно просто открыть кран.

Ученый этим активно пользовался. Так же, как и его гости, которые любили ходить в дом хлебосольного физика.