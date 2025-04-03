Домашние задания, которые так не любят школьники, сто с лишним лет назад придумал итальянский педагог Роберто Невилис

Согласно популярной гипотезе, применять домашние задания впервые начал учитель Роберто Невелис из Италии.

Педагог из Венеции в начале XX века таким образом наказывал нерадивых учеников, которые не справлялись с успеваемостью.

Но есть и другая трактовка этой методики. Якобы главной причиной использования возможности домашнего задания было расширение возможности сделать образование более доступным для бедных детей.

Самообучение давало им шанс получить образование и получить некий шанс выбиться в люди.

Тем не менее, есть и третья версия - то, что гипотеза не имеет реальной почвы и не подтверждена достоверными историческими источниками.