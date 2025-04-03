Домашние задания, которые так не любят школьники, сто с лишним лет назад придумал итальянский педагог Роберто Невилис

17:03 2025-04-03
Домашние задания, которые так не любят школьники, сто с лишним лет назад придумал итальянский педагог Роберто Невилис

Педагог из Венеции впервые применил такую меру наказания в 1905 году, чтобы стимулировать ленивых учеников к учебе.

Согласно популярной гипотезе, применять домашние задания впервые начал учитель Роберто Невелис из Италии.

Педагог из Венеции в начале XX века таким образом наказывал нерадивых учеников, которые не справлялись с успеваемостью. 

Но есть и другая трактовка этой методики. Якобы главной причиной использования возможности домашнего задания было расширение возможности сделать образование более доступным для бедных детей. 

Самообучение давало им шанс получить образование и получить некий шанс выбиться в люди.

Тем не менее, есть и третья версия - то, что гипотеза не имеет реальной почвы и не подтверждена достоверными историческими источниками.

Инга Райтова
19:03

Инга Райтова

Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город
Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город Шутник с другом сели в вертолет и, пролетая над горой, спустили прямиком в кратер вулкана 70 старых покрышек и подожгли, имитируя лаву.
Инга Райтова
18:27

Инга Райтова

Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку
Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку Он создал радар, с помощью которого полисмены зафиксировали превышение скорости автомобиля, на котором ехал ученый, и выписали штраф.
Инга Райтова
18:17

Инга Райтова

Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов
Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов Таким образом знаменитый американский актер поблагодарил близких ему людей за помощь и поддержку в трудные годы его жизни.
Инга Райтова
18:04

Инга Райтова

Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин
Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин Истории амбиций и новаторства показывают, что отказ может оказаться искрой для создания самых великих шедевров мира.
Инга Райтова
17:29

Инга Райтова

Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири
Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири Все они остаются заразными после долгой спячки, способны поразить амеб и являются самыми крупными из известных вирусов.
Инга Райтова
17:20

Инга Райтова

Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед
Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед Насекомые разведали дорогу к ближайшему заводу, где лакомились отходами конфет M&M в цветных оболочках.
Новости СМИ2