Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед

17:20 2025-04-03
Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед

Насекомые разведали дорогу к ближайшему заводу, где лакомились отходами конфет M&M в цветных оболочках.

Несколько лет назад пчеловоды на северо-востоке Франции были удивлены и напуганы, обнаружив в сотах мед зеленоватой и голубоватой расцветок.

Результаты проведенного ими расследования привели на местный завод по производству биогаза.  

Как оказалось, пчелы к нему слетались, чтобы полакомиться отбросами шоколадного производства. А если быть точным, то - конфетами M&M в разноцветных оболочках.

К слову, дармовой источник питания, найденный пчелами, получил "побочный эффект". В мед проникли интенсивные красители, сделав его непригодным для продажи.

Покупателю ведь трудно объяснить, почему натуральный продукт вдруг стал голубым или зеленым.

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