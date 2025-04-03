Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед

Несколько лет назад пчеловоды на северо-востоке Франции были удивлены и напуганы, обнаружив в сотах мед зеленоватой и голубоватой расцветок.

Результаты проведенного ими расследования привели на местный завод по производству биогаза.

Как оказалось, пчелы к нему слетались, чтобы полакомиться отбросами шоколадного производства. А если быть точным, то - конфетами M&M в разноцветных оболочках.

К слову, дармовой источник питания, найденный пчелами, получил "побочный эффект". В мед проникли интенсивные красители, сделав его непригодным для продажи.

Покупателю ведь трудно объяснить, почему натуральный продукт вдруг стал голубым или зеленым.