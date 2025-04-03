Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири

Французские вирусологи университета Экс-Марсель в лабораторных условиях реанимировали семь древних вирусов, которые были извлечены из вечной мерзлоты в Сибири.

Самый молодой из них был замороженном состоянии 27 тысяч лет, а самый старый - 48,5 тысячи лет.

По словам исследователей, потепление климата заставляет таять ледники и вечную мерзлоту. В итоге могут высвободиться опасные и неизвестные науке древние вирусы, к которым у людей нет иммунитета.

Потому очень важно изучать такие вирусы превентивно, чтобы было время подготовиться к их вероятным вспышкам в будущем.

В своей работе ученые сначала отобрали пробы вечной мерзлоты в устье реки Лена, в Якутии и на Камчатке. И в лаборатории нашли в этих образцах семь вирусов, которые были культивированы для дальнейшего изучения и секвенирования вирусного генома.