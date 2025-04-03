Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин

18:04 2025-04-03
Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин

Истории амбиций и новаторства показывают, что отказ может оказаться искрой для создания самых великих шедевров мира.

Если кто-то не поверил в твои идеи, возможно, это знак к тому, что пришло время строить собственную империю.

Это подтверждает история успеха создателей Ferrari, Lamborghini, Pagani и Hennessy.

Как известно, когда Энцо Феррари предложил свои идеи в Alfa Romeo, он получил отказ. Но не сдался и - основал свою компанию.

А Ферруччо Ламборгини создал бренд Lamborghini после того, как его отверг Ferrari. 

Когда отклонили идею Горацио Пагани, тот тоже не сдался и основал Pagani. 

В свою очередь, Pagani однажды отказалась работать с человеком, который потом основал Hennessey Performance.

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