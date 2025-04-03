Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город

19:03 2025-04-03
Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город

Шутник с другом сели в вертолет и, пролетая над горой, спустили прямиком в кратер вулкана 70 старых покрышек и подожгли, имитируя лаву.

Невероятная история произошла полвека назад в одном из небольших городов на Аляске.

Озорной полицейский Порки Оливер Бикар проснулся 1 апреля с желанием оригинально пошутить. Он решил инсценировать оживление потухшего вулкана на горе Эджкумб, расположившегося на близлежащем острове.

Увидев дым, местные жители решили, что спящий вулкан стал извергаться. Полицейский участок и радиостанция разрывались от звонков, а береговая охрана отправила вертолет для проверки.

К слову, эта инстанция была единственной, которую Порки по абсолютной случайности забыл предупредить о намечающемся переполохе.

Само собой, вместо лавы пилот увидел пустой кратер с горящими покрышками и надписью «С днем дурака», которую затейник предусмотрительно оставил краской-распылителем на снегу большими буквами.

Эту шутку в городе помнят до сих пор.

Инга Райтова
18:27

Инга Райтова

Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку
Собственное изобретение сыграло с шотландским физиком Робертом Уотсон-Уоттом злую шутку Он создал радар, с помощью которого полисмены зафиксировали превышение скорости автомобиля, на котором ехал ученый, и выписали штраф.
Инга Райтова
18:17

Инга Райтова

Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов
Джордж Клуни подарил своим друзьям по миллиону долларов Таким образом знаменитый американский актер поблагодарил близких ему людей за помощь и поддержку в трудные годы его жизни.
Инга Райтова
18:04

Инга Райтова

Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин
Если бы Энцо Феррари не отказали в приеме в Alfa Romeo, мир не увидел бы ярких гоночных машин Истории амбиций и новаторства показывают, что отказ может оказаться искрой для создания самых великих шедевров мира.
Инга Райтова
17:29

Инга Райтова

Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири
Вирусологи оживили 7 древнейших опасных вирусов из вечной мерзлоты Сибири Все они остаются заразными после долгой спячки, способны поразить амеб и являются самыми крупными из известных вирусов.
Инга Райтова
17:20

Инга Райтова

Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед
Французские пчеловоды были в шоке, обнаружив на пасеке голубой мед Насекомые разведали дорогу к ближайшему заводу, где лакомились отходами конфет M&M в цветных оболочках.
Новости СМИ2