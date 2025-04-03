Американец на 1 апреля инсценировал пробуждение вулкана, чем испугал целый город

Невероятная история произошла полвека назад в одном из небольших городов на Аляске.

Озорной полицейский Порки Оливер Бикар проснулся 1 апреля с желанием оригинально пошутить. Он решил инсценировать оживление потухшего вулкана на горе Эджкумб, расположившегося на близлежащем острове.

Увидев дым, местные жители решили, что спящий вулкан стал извергаться. Полицейский участок и радиостанция разрывались от звонков, а береговая охрана отправила вертолет для проверки.

К слову, эта инстанция была единственной, которую Порки по абсолютной случайности забыл предупредить о намечающемся переполохе.

Само собой, вместо лавы пилот увидел пустой кратер с горящими покрышками и надписью «С днем дурака», которую затейник предусмотрительно оставил краской-распылителем на снегу большими буквами.

Эту шутку в городе помнят до сих пор.