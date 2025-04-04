Компания Маска объявила о поиске добровольцев по вживлению в мозг чипа

15:57 2025-04-04
Компания Маска объявила о поиске добровольцев по вживлению в мозг чипа

Маск называет эту технологию шагом к «цифровой свободе». Он уверен, что она сможет изменить жизни миллионов людей.

Международный набор добровольцев начала компания Neuralink Илона Маска для тестирования нейроимплантата, который позволяет управлять устройствами силой мысли.

Это устройство ранее было успешно протестировано на трёх пациентах-американцах с параличом. На этот раз к шестилетнему исследованию приглашают людей с квадриплегией из разных стран.

Размер импланта чуть больше монеты, он вживляется в мозг и передаёт на внешние устройства сигналы нейронов. По словам экспертов компании, итоги первых участников обнадёживают.

Глобальный реестр для желающих открыт на сайте Neuralink. 

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