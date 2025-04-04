Компания Маска объявила о поиске добровольцев по вживлению в мозг чипа

Международный набор добровольцев начала компания Neuralink Илона Маска для тестирования нейроимплантата, который позволяет управлять устройствами силой мысли.

Это устройство ранее было успешно протестировано на трёх пациентах-американцах с параличом. На этот раз к шестилетнему исследованию приглашают людей с квадриплегией из разных стран.

Размер импланта чуть больше монеты, он вживляется в мозг и передаёт на внешние устройства сигналы нейронов. По словам экспертов компании, итоги первых участников обнадёживают.

Глобальный реестр для желающих открыт на сайте Neuralink.