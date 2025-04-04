В ООН заявили, что из-за ИИ вырастет разрыв между бедными и богатыми

16:21 2025-04-04
В ООН заявили, что из-за ИИ вырастет разрыв между бедными и богатыми

Искусственный интеллект может стать катализатором прогресса, но лишь при условии международного сотрудничества, стратегических инвестиций и регулирования.

К негативным последствиям для 40 процентов профессий приведут развитие автоматизации и искусственного интеллекта. Такой прогноз сделан на Конференции ООН по торговле и развитию.

Аналитики считают, что рыночная стоимость ИИ к 2033-му году может достигнуть 4,8 трлн долларов. Данная технология способствует повышению производительности, а также цифровой трансформации, однако эксперты ООН предупредили о возможных последствиях автоматизации для рынка труда.

Экономическая выгода от новых технологий распределится неравномерно, и это может усугубить глобальное неравенство. К тому же использование ИИ часто благоприятствует капиталу, но не труду, снижая в развивающихся странах конкурентоспособность дешевой рабочей силы.

ООН также обратило внимание на дисбаланс в развитии технологий разных стран. В частности, 40 процентов глобальных затрат на исследования и разработки в области ИИ сконцентрированы среди ста компаний из США и Китая.

Такие технологические гиганты, как Apple, Nvidia и Microsoft имеют рыночную капитализацию, сопоставимую с ВВП всего африканского континента, и это может усилить разрыв в технологическом уровне между странами.

Эксперты заявили о необходимости участия развивающихся стран в создании нормативно-этических рамок для ИИ. ООН также рекомендует внедрять механизмы по раскрытию данных об использовании ИИ, создавать совместную инфраструктуру и продвигать инициативы обмена знаниями и ресурсами.

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