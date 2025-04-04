60-летний японец всю жизнь нищенствовал, а потом узнал, что был подменен в роддоме, и его богатые родители растили другого ребенка

17:03 2025-04-04
60-летний японец всю жизнь нищенствовал, а потом узнал, что был подменен в роддоме, и его богатые родители растили другого ребенка

Другой ребенок вместо него прожил в роскоши и стал наследником большого семейного бизнеса.

После рождения ребенок попал в бедную семью, едва сводившую концы с концами. После смерти отца семейства матери пришлось одной заботиться о детях, которые вынуждены были расти в нищете.

В однокомнатной квартире единственной роскошью было радио. Мальчику, чтобы получить образование, пришлось работать на заводе, а вечерами учиться.

После смерти матери ему пришлось заботиться о сводных братьях, одного из которых настиг инсульт. Свою семью мужчина так и не создал, и знал лишь нужду и постоянную работу.

Хотя всё могло сложиться иначе. Он мог быть старшим сыном биологических родителей, учиться в частной школе и потом унаследовать семейный бизнес.

Допущенная медперсоналом ошибка обнаружилась случайно, когда настоящие богатые родственники сделали ДНК-тест, чтобы удостовериться в родстве старшего брата, который ни на кого из их семьи не был похож.

Выяснив, что мужчина не приходится им родственником ни с материнской, ни с отцовской стороны, японцы стали шерстить записи клиники, из которой 60 лет назад забирали ребёнка. И таким образом смогли выйти на настоящего брата.

Узнав правду своего рождения, оба мужчин были шокированы. Тот, который прожил всю жизнь в нищете, подал на больницу в суд. Суд обязал учреждение выплатить мужчине 8 млн иен (375 тысяч долларов) компенсации. 

Но тот отметил, что никакие деньги не вернут ему утраченные годы. 

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