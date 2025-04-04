В центре Санкт-Петербурга открыли музей бомжей

17:54 2025-04-04
В центре Санкт-Петербурга открыли музей бомжей

Там есть экспозиции с восковыми фигурами, а экскурсоводы дают посетителям понюхать баночки с «запахами бездомных».

Музей бомжей прописался на улице Гороховой в подвале и занимает площадь в 130 квадратов. Пока он обслуживает лишь экскурсии, которые длятся около часа.

Инициатор проекта Антон Бородин не исключает, что в будущем появится возможность индивидуального посещения.

Среди экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, а также инсталляцию, изображающую петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы. Есть и фигура бомжа в советском отделении милиции.

Организаторы нового музея отмечают, что его открытие прежде всего преследует историко-познавательные цели. По их словам, этот музей - антология бродяжничества.

"В центре экспозиции - люди и их судьбы из разных веков. Вместе с ними мы попытаемся разобраться в силах, которые тянут таких героев к свободе или на дно", - отметили организаторы.

Уточняется, что доступ туда открыт посетителям старше 12 лет. 

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