В центре Санкт-Петербурга открыли музей бомжей

Музей бомжей прописался на улице Гороховой в подвале и занимает площадь в 130 квадратов. Пока он обслуживает лишь экскурсии, которые длятся около часа.

Инициатор проекта Антон Бородин не исключает, что в будущем появится возможность индивидуального посещения.

Среди экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, а также инсталляцию, изображающую петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы. Есть и фигура бомжа в советском отделении милиции.

Организаторы нового музея отмечают, что его открытие прежде всего преследует историко-познавательные цели. По их словам, этот музей - антология бродяжничества.

"В центре экспозиции - люди и их судьбы из разных веков. Вместе с ними мы попытаемся разобраться в силах, которые тянут таких героев к свободе или на дно", - отметили организаторы.

Уточняется, что доступ туда открыт посетителям старше 12 лет.