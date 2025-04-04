Уборщица из Финляндии стала миллионершей

18:05 2025-04-04
Уборщица из Финляндии стала миллионершей

В социальных медиа на 30-летнюю девушку подписаны более 8 миллионов человек, которые следят за тем, как она занимается уборкой.

Финка Аури Кананен считает себя уборщицей-инфлюэнсером. 

Если ранее она работала в клининге, то сегодня делает уборку только в домах людей, которые попали в трудное положение. В этом избраннице помогает бойфренд, электрик Сами.

Аури ставит только одно условие клиентам - разрешить запись своей уборки. 

"Как правило, людям обычно очень стыдно за то, что они запустили свое жилье", - говорит уборщица.

На публикуемых в соцсетях видео девушка зарабатывает десятки тысяч евро.

"Не вижу противоречий в том, что я имею хорошие гонорары за свой контент в соцсетях. Именно это мне дает возможность помогать людям", – комментирует Аури.

Количество ее подписчиков растет с каждым днем. 

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