Уборщица из Финляндии стала миллионершей

Финка Аури Кананен считает себя уборщицей-инфлюэнсером.

Если ранее она работала в клининге, то сегодня делает уборку только в домах людей, которые попали в трудное положение. В этом избраннице помогает бойфренд, электрик Сами.

Аури ставит только одно условие клиентам - разрешить запись своей уборки.

"Как правило, людям обычно очень стыдно за то, что они запустили свое жилье", - говорит уборщица.

На публикуемых в соцсетях видео девушка зарабатывает десятки тысяч евро.

"Не вижу противоречий в том, что я имею хорошие гонорары за свой контент в соцсетях. Именно это мне дает возможность помогать людям", – комментирует Аури.

Количество ее подписчиков растет с каждым днем.