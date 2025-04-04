Forbes назвал топ-5 городов, где живет больше всего богачей

18:34 2025-04-04
Forbes назвал топ-5 городов, где живет больше всего богачей

Самые богатые люди Земли проживают более, чем в 800 городах по всему миру, от Швейцарии до Свазиленда на юге Африки.

Очередной ежегодный миллиардеров планеты обнародован Forbes. В 2025 году их насчитывается 3028 человек, это на 247 человек больше, чем в 2024-м году.

В общей сложности их состояние составляет 16,1 триллиона долларов - на 2 триллиона долларов больше, чем годом ранее. Это также больше, чем ВВП любой страны мира (за исключением США и Китая).

Есть города, где концентрация богачей намного выше, чем в остальных. Какие мегаполисы по душе миллиардером? 

Лидирует в этом списке Нью-Йорк, где насчитывается 123 миллиардера, что на 13 больше, чем в минувшем году. Их совокупное состояние равно 759 миллиардам долларов.

На втором месте - Москва с 90 миллиардерами. Это на 16 больше, чем годом ранее. Общее состояние московских миллиардеров оценивается в 409 миллиардов долларов - на 31 миллиард больше, чем в 2024-м.

Гонконг занял третье место - там проживает 72 миллиардера. Их суммарное состояние составляет 309 миллиардов долларов - на 17 миллиардов меньше, чем год назад.

А в Лондоне насчитали 71 миллиардера с общим капиталом 355 миллиардов долларов. 

Пекин занимает пятое место. В столице Китая сегодня живет 68 миллиардеров, а их капитал оценивается в 273 миллиарда долларов.

Инга Райтова
18:54

Инга Райтова

В Гренландии за пару часов исчезло огромное озеро
В Гренландии за пару часов исчезло огромное озеро Ученые считают, что такого рода процессы способны ускорять движение и таяние ледников, угрожая экологической стабильности региона.
Инга Райтова
18:05

Инга Райтова

Уборщица из Финляндии стала миллионершей
Уборщица из Финляндии стала миллионершей В социальных медиа на 30-летнюю девушку подписаны более 8 миллионов человек, которые следят за тем, как она занимается уборкой.
Инга Райтова
17:54

Инга Райтова

В центре Санкт-Петербурга открыли музей бомжей
В центре Санкт-Петербурга открыли музей бомжей Там есть экспозиции с восковыми фигурами, а экскурсоводы дают посетителям понюхать баночки с «запахами бездомных».
Инга Райтова
17:40

Инга Райтова

Уроженец Гомеля в списке российских миллиардеров Forbes поднялся выше Павла Дурова
Уроженец Гомеля в списке российских миллиардеров Forbes поднялся выше Павла Дурова Состояние Андрея Мельниченко сегодня оценивается в 17,4 миллиарда долларов.
Инга Райтова
17:03

Инга Райтова

60-летний японец всю жизнь нищенствовал, а потом узнал, что был подменен в роддоме, и его богатые родители растили другого ребенка
60-летний японец всю жизнь нищенствовал, а потом узнал, что был подменен в роддоме, и его богатые родители растили другого ребенка Другой ребенок вместо него прожил в роскоши и стал наследником большого семейного бизнеса.
Новости СМИ2