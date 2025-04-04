Forbes назвал топ-5 городов, где живет больше всего богачей

Очередной ежегодный миллиардеров планеты обнародован Forbes. В 2025 году их насчитывается 3028 человек, это на 247 человек больше, чем в 2024-м году.

В общей сложности их состояние составляет 16,1 триллиона долларов - на 2 триллиона долларов больше, чем годом ранее. Это также больше, чем ВВП любой страны мира (за исключением США и Китая).

Есть города, где концентрация богачей намного выше, чем в остальных. Какие мегаполисы по душе миллиардером?

Лидирует в этом списке Нью-Йорк, где насчитывается 123 миллиардера, что на 13 больше, чем в минувшем году. Их совокупное состояние равно 759 миллиардам долларов.

На втором месте - Москва с 90 миллиардерами. Это на 16 больше, чем годом ранее. Общее состояние московских миллиардеров оценивается в 409 миллиардов долларов - на 31 миллиард больше, чем в 2024-м.

Гонконг занял третье место - там проживает 72 миллиардера. Их суммарное состояние составляет 309 миллиардов долларов - на 17 миллиардов меньше, чем год назад.

А в Лондоне насчитали 71 миллиардера с общим капиталом 355 миллиардов долларов.

Пекин занимает пятое место. В столице Китая сегодня живет 68 миллиардеров, а их капитал оценивается в 273 миллиарда долларов.