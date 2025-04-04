В Гренландии за пару часов исчезло огромное озеро

Спутники зафиксировали, как подледная впадина на юго-западе Гренландии опустела буквально за считанные часы.

Гляциолог Мэтью Хоффман объяснил феномен исчезновения водоема с объемом не менее 5 млрд литров воды тем, что лед над озером растрескался и образовал вертикальный канал, вода через который и просочилась вглубь ледника.

«Такие явления называют „срывами подледных водоемов“, - уточнил Хоффман.

И отметил, что, хотя это не редкость, однако скорость, с которой произошло исчезновение воды, удивила и насторожила ученых.