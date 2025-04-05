Темные тайны Чарли Чаплина: великий комик родился в цыганском таборе и имел 4 жен-подростков

Мало кто знает, но есть версия, что Чаплин родился в цыганском таборе. Во всяком случае, об этом говорится в письме, спрятанном в доме артиста.

Это письмо обнаружила семья великого комика в 1991 году, через 15 лет после его смерти.

Адресантом послания был некий Джек Хилл. Он писал, что Чарли Чаплин родился в «цыганском таборе, который принадлежал королеве цыган» в городе Сметвике, что недалеко от Бирмингема.

До этого считалось, что будущая звезда появился на свет в Лондоне в семье артистов Чарльза Спенсера Чаплина и Ханны Чаплин.

Кроме яркого следа в кинематографии, Чарли Чаплин прославился и своей любовью к юным избранницам. Более того - все его 4 жены были несовершеннолетними.

С первой из них, 16-летней Милдред Харрис, актер познакомился в 30 лет. Они поженились, так как Милдред была уверена, что забеременела. Вскоре она на самом деле родила сына, который прожил лишь три дня. Семейная жизнь пары не задалась и в целом, потому они скоро развелись.

В 35 лет Чаплин встретил свою будущую вторую жену Литу Грей, ей на тот момент было всего 12 лет. Когда девочке стукнуло 15, у них начались отношения, и она вышла замуж за артиста и продюсера. Но через три года и этот брак распался.

Полетт Годдар стала третьей женой Чаплина. Злые языки утверждают, что роман не завязался бы, если бы красавица не сказала актеру, что ей 17 лет (а на самом деле было 22).

Они быстро сошлись и стали работать над новым фильмом, но после премьеры развелись. Чаплин якобы хотел во всем контролировать жизнь, а Полетт предпочитала свободу. Примечательно, что экс-супруги оставались друзьями до самой его смерти.

А в 54 года Чарли Чаплин нашел четвертую жену, ею стала 18-летняя Уну О’Нил. Продюсер подписал с ней контракт и стал давать индивидуальные уроки актерского мастерства.

Все закончилось свадьбой в 1943 году. В итоге пара прожила вместе 34 года и воспитала восемь детей. А всего детей у Чарли Чаплина 12.

Примечательно, что после его ухода нашли записку со словами "Я устал". Великий комик умер во сне в своей постели в окружении родных и близких.