Ресторанный гид Мишлен сто с лишним лет назад был автомобильным справочником

11:56 2025-04-05
Ресторанный гид Мишлен сто с лишним лет назад был автомобильным справочником

Его родоначальниками стали братья-французы Андре и Эдуард Мишлен, которые знали толк в инженерии и рекламном бизнесе.

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Сегодня для любого гурмана отобедать в ресторане, имеющим хотя бы одну звезду Мишлена - дело чести. 

Но все ли в курсе, что изначально этот ресторанный гид был автомобильным справочником, а система классификации в нём была связана с автопутешествиями.

В основу названия системы легла фамилия братьев Мишлен, которые занимались производством и продажей шин, и их рекламой.

В 1900-м году, чтобы увеличить продажи, компания стала выпускать справочники-путеводители, где указывали список полезных автовладельцам адресов – прежде всего гаражей и пунктов техобслуживания.

А «звездная» классификация ресторанов Франции появилась в тридцатые годы. Авторы справочника решили звездочкой отмечать не самые дорогие заведения, а те, которые славились своей кухней. 

Вскоре попадание в число обладателей мишленовских звезд стало по себе считается огромным успехом.

Сегодня рейтинг ресторанов по версии «Мишлен» давно вышел за пределы Франции, и такие путеводители выпускаются для многих стран Европы, Азии и Америки. 

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