Трамп презентовал «золотую карту» стоимостью 5 млн долларов со своим изображением

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One продемонстрировал журналистам дизайн новой «золотой карты» стоимостью в 5 миллионов долларов.

По словам американского лидера, он стал первым владельцем карты, но не знает, кто приобрёл вторую. Трамп заявил, что такие карты будут доступны «менее, чем через две недели».

Министр торговли США Ховард Латник ранее отмечал, что уже было продано более 1 000 таких карт. А в мире насчитывается более 37 миллионов человек, которые могут позволить себе такую покупку.

Карта базируется на основе переработанной программы EB-5. По ее правилам инвестирующие в экономику США около 1 миллиона долларов иностранцы получают право на постоянное проживание в стране.

Грин-карты, в отличие от виз, предоставляют больший выбор мест работы и являются шагом к получению гражданства.

По словам Латника, в очереди на получение EB-5 уже находятся около 250 000 человек. Продажа 200 000 «золотых карт», уточнил чиновник, может принести стране 1 триллион долларов, что поможет погасить часть государственного долга, который составляет 36,5 триллиона долларов.