Земные сутки сократились, потому что планета перешла порог критического ускорения

13:14 2025-04-05
Земные сутки сократились, потому что планета перешла порог критического ускорения

Ученые полагают, что на это оказывают влияние таяние ледников, колебания в движении расплавленного ядра нашей планеты и повышенная солнечная активность.

Земля продолжает удивлять ученых. В минувшем марте они зафиксировали новый рекорд ускорения вращения планеты.

Полный оборот вокруг оси 17 марта занял на 1,72 миллисекунды меньше, чем стандартные 24 часа. Данный рекорд побил предыдущий, который был установлен в 2022 году. Тогда планета обернулась вокруг себя раньше на 1,59 миллисекунды.

Тенденция, начавшаяся проявляться в 2020 году, к нынешнему стала заметнее. В 2024 году короче нормы были 35 дней в году, а 2025-й год обещает побить ранее установленные рекорды.

«К 2025 году мы увидели, что ускорение вращения Земли не просто аномалия, а уже устойчивая тенденция», - отметил геофизик, доктор наук Алексей Иванов из Института физики Земли РАН.

При этом ученый добавил, что здесь ключевую роль играет таяние ледников. Масса перераспределяется поближе к центру Земли, и в результате вращение ускоряется.

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