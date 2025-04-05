В России хотят запретить шоу «Большие девочки» из-за унижения полных людей

Фармкомпания увидела в этой передаче унижение полных людей, а также пропаганду калечащих методов похудения.

Эндокринологи компании считают, что участницы с лишним весом делают кардиотренировки и другие упражнения, к которым не готовы.

По их мнению, от этого якобы страдают сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы, кишечник и многие другие жизненно важные органы.

Кроме того, как указано в иске, у участниц из-за психологического давления могут развиться расстройство пищевого поведения и депрессия.

Истец настаивает на том, что похудеть поможет только комплексный медицинский подход под наблюдением врачей, но в «Больших девочках» данный процесс обусловлен якобы только погоней за рейтингами.

Представители «Пятницы», в отношении которого подан иск, поблагодарили компанию за внимание к их проекту и озабоченность вопросами здоровья.

«К теме борьбы с лишним весом мы относимся с уважением. Методы разрабатываются вместе с профессионалами, существуют в рамках закона, они не пропагандируют опасные практики», - заявили в команде «Больших девочек».

Девушки с весом от 100 килограммов на шоу «Большие девочки» в течение трех месяцев худеют в прямом эфире. Участниц, сбросивших меньшее количество килограммов, выгоняют с проекта.