Какие профессии провоцируют тягу к алкоголизму

Есть профессии, которые больше подвержены алкоголизму, чем другие. Об этом рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.

По мнению нарколога, в особой зоне риска - работники баров и ресторанов. Они ежедневно подвергаются "спиртным" провокациям.

Исаев также считает, что от зависимости чаще других могут страдать творческие люди, артисты. В этом перечне есть и руководители, крупные чиновники.

"Они при возникновении турбулентности в своих сферах испытывают большое напряжение и иногда снимают его таким образом", – объяснил врач.

Эксперты при этом отмечают, что у людей, зависимых от спиртного, влечение к нему усиливается уже после первой выпитой рюмки. При этом человек уверен, что может прекратить пить в любой момент.

Он устанавливает сроки, в которые якобы без проблем может отказаться от спиртного. Но на деле получается иначе - сроки под любым предлогом срываются.

У зависимых людей могут случаться провалы в памяти. И, если ничего не предпринимать, со временем они будут становится больше.