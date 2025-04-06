В Камбодже крысу научили искать мины и она стала рекордсменом книги Гиннеса

5-летний Ронин с августа 2021-го года обнаружил в Камбодже 109 мин и 15 других взрывоопасных предметов.

В этой стране еще с 1970-х годов земля нашпигована смертоносными ловушками периода диктатуры красных кхмеров. И хвостатый герой сегодня - самый результативный грызун в истории бельгийской НКО AРОРО, обучающей крыс поиску мин.

Почему Ронин и его сородичи считаются такими уникальными? Они лёгкие, потому не могут подорваться, даже если наступят на мину. Крысы при этом обладают очень тонким обонянием и могут улавливать запах используемых во взрывчатке химикатов.

Ронин, обнаружив мину, начинает энергично скрести землю, что является сигналом для сопровождающих.

«Его успех - результат большой концентрации, трудолюбия и удовольствия от работы», - отметила Лили Шаллом из AРОРО.