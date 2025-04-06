В США на трассе сделали зигзагообразную разметку, чтобы водители не шли не обгон

Странную разметку сами жители городка называют нелепой. Но не все.

Жители того района, где ее нанесли на дорогу, очень довольны. Власти города таким образом отреагировали на их жалобы на то, что многие автомобилисты слишком сильно разгонялись при езде, создавая опасную обстановку.

Зигзагообразную разметку аккурат и придумали для того, чтобы при езде водители не могли особенно лихачить.

Впрочем, появились новые предложения - убрать разметку и просто положить лежачих полицейских.

Тем более, что некоторые водители разметки не придерживаются, и все равно едут по прямой, не обращая на нее никакого внимания.