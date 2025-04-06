У неженатых и незамужних риск развития деменции ниже

Ученые Медицинского колледжа Университета американского штата Флорида выяснили, что у пожилых людей, которые развелись либо никогда не состояли в браке, риск развития деменции ниже, чем у их женатых либо замужних сверстников.

В исследовании участвовали 24 тысячи человек. За испытуемыми ученые наблюдали в течение 19-ти лет. Участники каждый год проходили сканирование мозга и ряд когнитивных тестов.

Дополнительно ученые собирали данные о семейном положении испытуемых, а также их росте, весе, вредных привычках, болезнях и генетических факторах риска деменции.

Деменция за время наблюдения развилась более, чем у пятой части участников. Заболеваемость при этом оказалась самой высокой у женатых и замужних добровольцев: нарушения когнитивных способностей выявили у 21,9 процента людей из этой подгруппы.

Ученые также подсчитали, что частота развития деменции среди овдовевших оказалась аналогичной.

К удивлению исследователей, лишь у 12,8 процента разведенных участников и 12,4 процента никогда не состоявших в браке диагностировали деменцию. У участников с таким семейным статусом также была до серьезных снижена вероятность прогрессирования легких когнитивных нарушений.

Ученые не могут пока объяснить, чем обусловлены данные результаты.