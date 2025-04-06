В Китае запустили производство атомных батареек, которые могут служить 50 лет

16:22 2025-04-06
В Китае запустили производство атомных батареек, которые могут служить 50 лет

Стоимость и первые заказчики этой новинки не раскрываются. Но, как известно, потенциальная область применения данной технологии практически безгранична.

Китайский стартап Betavolt заявил о старте производства по выпуску атомных батареек BV-100 с напряжением 3 В, мощность которых составляет 100 мкВт. 

В основе батареи находится никель-63 - безопасный радиоактивный изотоп, период полураспада которого 100 лет. При этом он распадается в стабильную медь без вредного излучения.

Срок службы таких батареек до 50 лет, размеры 15×15×5 мм. Батарейки могут работать при температуре от -60°C до +120°C (то есть, они подходит для любых бытовых и промышленных условий)

Плюс и в экологичности: в батареях отсутствует гамма-излучение, они безопасносты для человека

Для преобразования энергии распада в электричество применяются алмазные полупроводники. Компания планирует наладить выпуск более мощных версий: 1-ваттной батареи (2025-й год) и модульных систем из нескольких элементов.

Основной интерес к технологии проявляют такие секторы народной экономики, как медицина (кардиостимуляторы, датчики давления), аэрокосмическая отрасль, производители дронов и гаджетов. 

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