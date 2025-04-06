Учёным, придумавшим Ozempic от ожирения и диабета, дали премию в размере 3 миллиона долларов

Пять учёных, которые стояли у истоков создания революционных препаратов для похудения и лечения диабета - Ozempic и Wegovy - стали лауреатами научной премии Breakthrough Prize, которую называют «Оскаром науки». Размер награды - 3 миллиона долларов.

Лауреатами стали Йенс Хольст, Джоэл Хабенер, Лотте Кнудсен, Дэниел Друкер и Светиана Мойсов, которые в 1980-х годах стали разгадывать механизмы, благодаря которым гормон понижает аппетит и регулирует уровень сахара в крови.

«Это неожиданно, очень приятно и волнительно», - признался профессор Хольст из Копенгагенского университета.

GLP-1 - гормон, вырабатывающийся в кишечнике после еды. Он запускает выработку инсулина, замедляет процесс пищеварения и даёт мозгу сигнал: «Ты сыт». Его действие имитируют современные препараты, помогая терять вес, стабилизировать уровень сахара в организме и бороться с перееданием.

Ozempic и Wegovy стали звёздами фармацевтики. Созданные для больных диабетом, эти препараты захватили мир и как средство для похудения, в том числе среди знаменитостей и топ-менеджеров Кремниевой долины.

Сейчас они исследуются, как возможные лекарства от зависимости, деменции и сердечных заболеваний.

Но не всё тут гладко, у препаратов есть и теневая сторона. Некоторые люди жалуются на тяжёлые побочные эффекты, от тошноты до паралича желудка.

А крупное исследование 2025-го года выявило, что препараты на базе GLP-1 могут снизить риск десятков заболеваний, однако при этом повышать вероятность других - скажем, болей в животе или артрита.