По Австралии бродят седые странники, кто они такие

В Австралии одна из самых высоких продолжительностей жизни, она составляет 85 лет.

При этом на пенсию жители этой страны уходят в 55–65 лет. И у граждан остается около 20–30 лет на то, чтобы что-то сделать для себя. Тем более, что есть и постоянный доход в виде пенсии.

И многие люди почтенного возраста выбирают для себя путешествия. Они сдают дома в аренду, покупают себе дом на колесах и отправляются в «кругосветку» по Австралии.

Путешествие у многих таких "седых странников" занимает 10–15 лет.

Как сообщают СМИ, такое явление стало массовым в 2016 году. И сегодня ежегодна в таком турне находится от миллиона до полутора миллионов человек. Текущий уровень прироста домов на колесах - 22 тысячи в год.

Но есть и такие путешественники, которые просто ставят палатку около внедорожника либо на специальной площадке на крыше автомобиля. К слову, подобная ситуация наблюдается также в Канаде и США, Европе, Англии, Норвегии.

Реализовать свои мечты о путешествиях им помогают хорошие дороги и вся инфраструктура для туристов.

Нужную информацию они смогут почерпнуть на специальном огромном форуме.

К слову, во время турне пенсионеры могут найти применение своим знаниям и талантам. Скажем, инженер-механик может предложить свои услуги в частном порядке и заработать денег. Бабушка, ранее работавшая парикмахером, может сделать кому-нибудь крутую прическу.

А кто ничего не умеет - поучаствовать в сборе урожая, присмотреть за домами и фермами и так далее.