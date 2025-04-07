Сталин в конце своей жизни сам готовил себе еду за закрытой дверью

16:17 2025-04-07
Сталин в конце своей жизни сам готовил себе еду за закрытой дверью

В 30-40-е годы лидер СССР любил устраивать застолья, где подавали блюда русской и кавказской кухни.

Как сообщали очевидцы, в молодые годы Сталин был непривередлив к еде. В 20-е годы прошлого века к его услугам были кремлевская и «цековская» столовые.

В те времена там особых разносолов тоже не было. Простая русская кухня, но, правда, все готовилось из натуральных продуктов. 

А дома личная кухарка Сталиных подавала щи, борщ, окрошку, гречневую кашу с отварной говядиной, лапшу, соленья, сырники, компот или кисель. На столе лежал хлеб, в основном ржаной, пирожки с капустой. В летний сезон к меню добавляли овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Метаморфоза гастрономических привычек Сталина произошла в середине 30-х. Вождь в 1932 году потерял жену и переживал по этому поводу. Семейные обеды канули в лету, а Сталин, чтобы не обедать в одиночестве, стал часто приглашать к столу соратников.

Сталин предпочитал бараньи ребрышки, шашлык из мяса двухнедельного ягнёнка. К столу подавали специальным образом приготовленную печень откормленного гуся или утки. Не считая самой птицы: цесарок, перепёлок, куропаток, фазанов.

На столе присутствовала и копчёная, и солёная дунайская либо керченская селёдка, нельма, варёный осётр или налим, а также котлеты из щуки и сома.

Очень часто предлагали грузинские блюда: цыплят табака, гуриели, сациви, лобио, чахохбили, чанахи, сыр сулугуни и другие грузинские блюда и продукты.

Однако в старости вождь народов стал готовить себе еду сам.

Владимир Похлебкин, в частности, писал, что Сталин в последние годы жизни запирался у себя в кабинете и готовил себе еду на переносной плитке. По словам автора книги рецептов, он боялся, что может быть отравлен поварами.

Инга Райтова
19:37

Инга Райтова

Бомбу периода Второй мировой войны британец превратил в холодильник для пива
Бомбу периода Второй мировой войны британец превратил в холодильник для пива 11-килограммовый корпус авиабомбы 40-х годов Росс Миллер обнаружил во время стрижки газона в своем саду.
Инга Райтова
18:57

Инга Райтова

В Китае завершается строительство самого высокого моста на Земле
В Китае завершается строительство самого высокого моста на Земле Мост через Большой каньон Хуацзян в провинции Гуйчжоу планируется запустить уже в июне 2025-го года.
Инга Райтова
17:44

Инга Райтова

Ученые из Швейцарии смогли разгадать тайну перевала Дятлова
Ученые из Швейцарии смогли разгадать тайну перевала Дятлова Для проверки своей гипотезы они разработали симуляцию, которая основана на метеорологических данных в день трагедии.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Акции Tesla рухнули ниже низкого уровня
Акции Tesla рухнули ниже низкого уровня Всего 3 недели назад министр торговли США Говард Лютник заявлял, что представить падение акций этой компании ниже 235 долларов не представляется возможным.
Инга Райтова
17:01

Инга Райтова

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу
Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач снялся в реалити-шоу Игроки днем объединяются для прохождения испытаний, чтобы заработать деньги в общий банк, а вечером выбирают, кто сегодня покинет шоу.
Инга Райтова
16:45

Инга Райтова

В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной
В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной Cвязь с этой субмариной была утрачена еще в далеком августе 1941-го, на борту находился экипаж из 22 человек.
Новости СМИ2