Сталин в конце своей жизни сам готовил себе еду за закрытой дверью

Как сообщали очевидцы, в молодые годы Сталин был непривередлив к еде. В 20-е годы прошлого века к его услугам были кремлевская и «цековская» столовые.

В те времена там особых разносолов тоже не было. Простая русская кухня, но, правда, все готовилось из натуральных продуктов.

А дома личная кухарка Сталиных подавала щи, борщ, окрошку, гречневую кашу с отварной говядиной, лапшу, соленья, сырники, компот или кисель. На столе лежал хлеб, в основном ржаной, пирожки с капустой. В летний сезон к меню добавляли овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Метаморфоза гастрономических привычек Сталина произошла в середине 30-х. Вождь в 1932 году потерял жену и переживал по этому поводу. Семейные обеды канули в лету, а Сталин, чтобы не обедать в одиночестве, стал часто приглашать к столу соратников.

Сталин предпочитал бараньи ребрышки, шашлык из мяса двухнедельного ягнёнка. К столу подавали специальным образом приготовленную печень откормленного гуся или утки. Не считая самой птицы: цесарок, перепёлок, куропаток, фазанов.

На столе присутствовала и копчёная, и солёная дунайская либо керченская селёдка, нельма, варёный осётр или налим, а также котлеты из щуки и сома.

Очень часто предлагали грузинские блюда: цыплят табака, гуриели, сациви, лобио, чахохбили, чанахи, сыр сулугуни и другие грузинские блюда и продукты.

Однако в старости вождь народов стал готовить себе еду сам.

Владимир Похлебкин, в частности, писал, что Сталин в последние годы жизни запирался у себя в кабинете и готовил себе еду на переносной плитке. По словам автора книги рецептов, он боялся, что может быть отравлен поварами.