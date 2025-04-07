53-летний британец выглядит на 25 лет, поражая людей своей внешностью

Местной знаменитостью стал Тристан Ли из графства Эссекс благодаря удивительно молодой внешности.

53-летний британец работает тренером по здоровому образу жизни. Он рассказал, что секрет его молодости - в комплексном уходе за собой, включающем несколько ключевых аспектов.

В частности, Тристан придерживается веганской диеты с большим содержанием белка и полностью исключил из рациона обработанные продукты. Два раза в неделю он занимается с персональным тренером, а также практикует пилатес для поддержания хорошей физической формы.

Особое внимание Тристан уделяет и уходу за кожей. Он не выходит на улицу без солнцезащитного крема и широкополой шляпы.

Мужчина признался, что он использовал и инъекции ботокса, но считает, что главную роль грает здоровый образ жизни.

А самым главным секретом молодости Ли назвал позитивный психологический настрой.

«Я избегаю нытья и жалоб, которые свойственны многим в моем возрасте. Цинизм и озлобленность сразу же отражаются на лице, потому я выбираю дружелюбие и оптимизм», пояснил он.