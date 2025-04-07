В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной

16:45 2025-04-07
В Приморье обнаружили подлодку, пропавшую в годы Великой Отечественной

Cвязь с этой субмариной была утрачена еще в далеком августе 1941-го, на борту находился экипаж из 22 человек.

В заливе Петра Великого Японского моря обнаружили затонувшую советскую подводную лодку. Считается, что это субмарина «М-49» Тихоокеанского флота, с которой утратили связь в начале войны.

В августе 1941 года в юго-западной части залива во время выполнения боевого задания без вести пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота («М-49» и «М-63»).

Подлодки серии «М» имели водоизмещение в 258 тонн, были оснащены 2-мя торпедами в носовых аппаратах и 45-миллиметровой пушкой у рубки.

Поиск затонувших подлодок начался 20 лет назад. 

Достоверно установить место гибели, а также тип обнаруженной субмарины, удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота.

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