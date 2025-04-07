Ученые из Швейцарии смогли разгадать тайну перевала Дятлова

Причиной гибели на северном Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова стал сход снежной лавины.

К такому выводу пришли в результате исследования швейцарские ученые Александр Пузрин и Йохан Гауме. Он был сделан по итогам экспедиции ученых к месту гибели группы Дятлова.

Йохан Гауме и Александр Пузрин отметили: версия о сходе снежной лавины в качестве причины гибели группы Дятлова выдвигалась и ранее. Но к ней многие относились скептически, потому что она не объясняет наличие у туристов тяжелых травм.

Как объясняют ученые, травмы можно объяснить сходом «снежной доски» – так называется пласт мелкозернистого снега, обладающего высокой плотностью.

Швейцарские ученые считают, что лавина снега могла обрушиться в момент, когда туристы спали, тем самым нанеся им тяжелые травмы.

После схода лавины люди начали быстро выбираться из палатки, не успев одеться. Это вызвало последующее переохлаждения, из-за чего люди и погибли. Версию с переохлаждением также подтверждают результаты вскрытия.

Хотя Йохан Гауме и Александр Пузрин не настаивают на окончательном вердикте, потому что живых свидетелей той трагедии, которые могли бы подтвердить либо опровергнуть выдвинутую теорию, не осталось. В то же время исследователи отмечают, что их объяснение базируется на научных доказательствах.